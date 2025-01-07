سياسة
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يخضع للتدقيق.. التعاون مع "الموساد" يلاحق رئيس قسم الشرق الأوسط في BBC
كشفت منصة بريطانية عن خضوع رئيس قسم الشرق الأوسط بهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، رافي بيرغ، للتدقيق الشديد بعد اتهامه من موظفين في الهيئة بالعمل لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
يخضع للتدقيق.. التعاون مع "الموساد" يلاحق رئيس قسم الشرق الأوسط في BBC
اتهام رئيس قسم الشرق الأوسط في هيئة الإذاعة البريطانية بالتعاون مع الموساد / صورة: palestine action
7 يناير 2025

وأوضح التحقيق الذي نشرته منصة "Mint press news" أن هناك خلافات عميقة داخل "BBC" حول تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان وسوريا واليمن، ونقل عن العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية أن "بيرغ هو المسؤول الأول عن توجيه التغطية لمصلحة السردية الإسرائيلية".

وبحسب تحقيق المنصة الذي أجراه الصحفي البريطاني أوين جونز، فإن العاملين في "BBC" اتهموا بيرغ بأنه يدير تغطية الشرق الأوسط بشكل دقيق، متحكماً بالعناوين والنصوص والصور بما يتماشى مع وجهات النظر الإسرائيلية، وغالباً ما يُقصي وجهات النظر الفلسطينية.

كما وصفوا النفوذ الذي يتمتع به بيرغ داخل الهيئة "مخيف"، إذ يملك صلاحيات رفض المحتوى أو إعادة صياغته.

وأبرز التحقيق أن رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط في هيئة الإذاعة البريطانية يتعاون مع "الموساد" ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA".

وأوضح كذلك أن "بيرغ" الذي أنجز كتابه "جواسيس البحر الأحمر" ونشره عام 2020 بالتعاون مع قائد الموساد داني ليمور، اعترف بذلك في مقطع مصور.

ويمدح بيرغ في كتابه "الموساد"، ووصفه بأنه "أعظم جهاز استخبارات في العالم"، في أثناء تناول "عملية إسرائيلية سرية لتهريب يهود أثيوبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بطريقة غير شرعية".

كما أفاد التحقيق بأن رئيس قسم الشرق الأوسط في "BBC" رافي بيرغ هو رجل إنجليزي عمل سابقاً في خدمة معلومات البث الأجنبي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، لافتة إلى أن تلك الوحدة "باعترافه" كانت بمنزلة واجهة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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