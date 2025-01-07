سياسة
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ارتفاع الحصيلة إلى 828.. مقتل 3 جنود إسرائيليين بغزة خلال  24 ساعة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي بالمعارك في شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 3 أحدهم ضابط.
ارتفاع الحصيلة إلى 828.. مقتل 3 جنود إسرائيليين بغزة خلال  24 ساعة
مقتل 3 جنود إسرائيليين بشمال غزة. / صورة أرشيفية: Reuters   
7 يناير 2025

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الرقيب عيدو سامياتش، 20 عاماً، من لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة، ولم يوضح البيان ظروف المعركة التي قتل فيها الجندي.

وهذا هو العسكري الثالث الذي يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتله في شمال قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد أعلن، مساء الاثنين، مقتل ضابط وجندي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في المعارك بشمال قطاع غزة.

وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اشتباكات عنيفة تدور بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في شمال قطاع غزة.

وبمقتل الجندي يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 828، بينهم 393 بالمعارك البرية التي بدأت في قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه، وفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشير المعطيات أيضاً إلى إصابة 5578 جندياً منذ بداية الحرب بينهم 2529 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل معطيات القتلى والجرحى الجنود في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية وداخل إسرائيل، ولا تضم عناصر الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك".​​​​​​​

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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