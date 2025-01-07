سياسة
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سوريا تستعد لاستقبال سفينتي توليد كهرباء من تركيا وقطر بطاقة 800 ميغاواط
أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، خالد أبو دي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستقبل من دولتي تركيا وقطر سفينتين لتوليد 800 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل نصف الكهرباء التي يجري توليدها حالياً في سوريا.
سوريا تستعد لاستقبال سفينتي توليد كهرباء من تركيا وقطر بطاقة 800 ميغاواط
سفينتا توليد كهرباء من تركيا وقطر بقدرة 800 ميغاواط في طريقهما إلى سوريا / صورة: karadenizholding
7 يناير 2025

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن أبو دي قوله إن العمل جارٍ حالياً لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وستُمدّ خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليجري وصلها على الشبكة الكهربائية.

وأشار المتحدث إلى أن حجم الأضرار التي شهدتها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبيرة جداً، مشدداً على أن الحكومة الجديدة تسعى لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إصدارها، أمس الاثنين، ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة، "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".

وستسهم الخطوة في زيادة حصة المواطن السوري من الكهرباء بنسبة 50% تقريباً، في وقت تعاني فيه سوريا نقصاً حاداً في الطاقة، إذ لا تتوافر الكهرباء إلا لساعتين أو 3 يومياً في معظم المناطق.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي المنهار، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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