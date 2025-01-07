وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطائرة السورية كانت تحمل 145 مسافراً على متنها.

وفي اليوم نفسه، أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن وصول أول طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى المطار السوري قادمة من الدوحة، بعد انقطاع دام 13 عاماً. ويُعد هذا أول تطور في استئناف رحلات الطيران بين سوريا وقطر، إذ أوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى دمشق في 2012 بسبب الأزمة السورية.

والخميس الماضي، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، في بيان، أنها "ستستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا بدءاً من 7 يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم الثلاثاء) وستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق".

وعام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من دمشق ، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011​​.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.