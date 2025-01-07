وقالت الوزارة في بيان إنها شعرت بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء الزلزال، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصيني، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، لقي 126 شخصا حتفهم وأصيب 188 آخرون، كما تضرر أكثر من ألف مبنى نتيجة الزلزال.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني "CENC"، في بيان، أن مركز الزلزال كان في منطقة "تنغري" بمدينة شيغاتسي.

وأشار إلى أن قوة الزلزال بلغت قوته 6.8 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 09:05 (01:05 ت.غ).

وعقب الزلزال، أرسلت إدارة الزلازل الصينية فرقا إلى المنطقة للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجات.