سياسة
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زلزال التبت.. تركيا تعرب عن تعازيها للشعب والحكومة الصينيين
أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عن حزنها العميق إثر الخسائر البشرية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين.
زلزال التبت.. تركيا تعرب عن تعازيها للشعب والحكومة الصينيين
وزارة الخارجية التركية / صورة: TRT عربي
7 يناير 2025

وقالت الوزارة في بيان إنها شعرت بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء الزلزال، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصيني، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، لقي 126 شخصا حتفهم وأصيب 188 آخرون، كما تضرر أكثر من ألف مبنى نتيجة الزلزال.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني "CENC"، في بيان، أن مركز الزلزال كان في منطقة "تنغري" بمدينة شيغاتسي.

وأشار إلى أن قوة الزلزال بلغت قوته 6.8 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 09:05 (01:05 ت.غ).

وعقب الزلزال، أرسلت إدارة الزلازل الصينية فرقا إلى المنطقة للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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