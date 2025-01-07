وأكد أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع محافظي الولايات التركية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، على حاجة سوريا لقدر معين من الوقت، إلى جانب دعم العالم العربي والإسلامي، حتى تتمكن من استعادة نفسها، وأضاف: "من المهم أن يساهم المجتمع الدولي بشكل أكبر خلال هذه المرحلة، ونحن في تركيا، نضع جميع خططنا بناء على هذه الحقائق".

وأورد الرئيس التركي أن الفِرق التركية التي تزور سوريا تشير إلى أن المشهد "أسوأ بكثير"، مشيراً إلى أنه "مع (انتصار) الثورة السورية، سنحت فرصة تاريخية أمام بلادنا والمنطقة، وسنحقق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب".

وقال أردوغان: "نمر بفترة تشهد فيها المنطقة تطورات مهمة للغاية"، مضيفاً أن الأحداث التي تشهدها سوريا تحظى بأهمية خاصة لتركيا، ولفت إلى أن عهداً جديداً بدأ في سوريا مع "انهيار دكتاتورية البعث التي استمرت 61 عاماً وانتهاء المذبحة التي استمرت 13 عاماً".

وأكد الرئيس التركي أن المشاهد القادمة من سجن صيدنايا "أظهرت كيف حكمت عقلية لاإنسانية سوريا لسنوات طويلة، وكشفت الوجه الدموي القبيح للقمع الذي مارسته أقلية مستبدة بحق أغلبية مضطهدة"، وشدد أنه لا يكاد يمر يوم من دون العثور على مقبرة جماعية في إحدى المدن السورية، أو من دون ظهور دليل على "همجية البعث".

وأضاف أردوغان "تقريباً كل يوم تواجهنا أخبار مخجلة ومرعبة للإنسانية والقيم الإنسانية"، وتابع "بمعزل عن الخسائر البشرية، فالأضرار التي لحقت بهذا البلد جراء سياسة المجازر التي استمرت 13 عاماً تتجاوز 500 مليار دولار".

وأردف الرئيس التركي: "فرقنا التي تزور سوريا تشير إلى أن الوضع على الأرض أسوأ بكثير مما كان متوقعاً"، وزاد "لإعادة إعمار سوريا، لا بد من إعادة تأهيل البنية التحتية والنظام الاقتصادي والاجتماعي بشكل شامل".

وأشار أردوغان إلى أنه في هذا السياق "لا غنى عن استراتيجيات طويلة المدى مثل مشاريع التنمية الاقتصادية، وإنشاء بنية تحتية صحية وتعليمية، وتنشيط الزراعة والصناعة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.