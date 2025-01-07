وقال فيدان خلال مقابلة إعلامية مع قناة "CNN TURK" إن "على الإدارة الجديدة في سوريا حل مسألة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وإذا استمرت المشكلة فإن الحل عملية عسكرية".

وتابع وزير الخارجية التركي: "نفعل كل شيء من أجل أمننا، نفذنا وننفذ عملية ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي رغماً عن الولايات المتحدة".

وأردف فيدان أن "تركيا لا تسعى لفرض النفوذ أو الهيمنة على سوريا وتعارض أي سيطرة أجنبية".

ووصف فيدان (قائد الإدارة السورية الجديدة) أحمد الشرع بأنه "زعيم عقلاني"، وقال: "ناقشنا معه قضية اللاجئين السوريين وتنظيم PKK الإرهابي"، لافتاً إلى أن الشعب السوري يعلق آماله على الإدارة الجديدة.

كما ذكر المسؤول التركي أن حلب والمدن السورية بحاجة إلى إعادة إعمار، مشدداً على ضرورة البدء بتلك العملية من أجل العودة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث المنهار، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن "الشرع" تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.