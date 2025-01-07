سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان: العملية العسكرية هي الحل إذا استمرت مشكلة تنظيم PKK/YPG الإرهابي
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، الإدارة السورية الجديدة إلى حل مسألة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، محذراً من "عملية عسكرية" حال استمرار المشكلة، كما شدد على عدم سعي بلاده لفرض النفوذ أو الهيمنة على سوريا.
فيدان: العملية العسكرية هي الحل إذا استمرت مشكلة تنظيم PKK/YPG الإرهابي
وزير الخارجية التركي يدعو الإدارة السورية الجديدة لحل مسألة تنظيم PKK/YPG الإرهابي / صورة: CNN TURK
7 يناير 2025

وقال فيدان خلال مقابلة إعلامية مع قناة "CNN TURK" إن "على الإدارة الجديدة في سوريا حل مسألة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وإذا استمرت المشكلة فإن الحل عملية عسكرية".

وتابع وزير الخارجية التركي: "نفعل كل شيء من أجل أمننا، نفذنا وننفذ عملية ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي رغماً عن الولايات المتحدة".

وأردف فيدان أن "تركيا لا تسعى لفرض النفوذ أو الهيمنة على سوريا وتعارض أي سيطرة أجنبية".

ووصف فيدان (قائد الإدارة السورية الجديدة) أحمد الشرع بأنه "زعيم عقلاني"، وقال: "ناقشنا معه قضية اللاجئين السوريين وتنظيم PKK الإرهابي"، لافتاً إلى أن الشعب السوري يعلق آماله على الإدارة الجديدة.

كما ذكر المسؤول التركي أن حلب والمدن السورية بحاجة إلى إعادة إعمار، مشدداً على ضرورة البدء بتلك العملية من أجل العودة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث المنهار، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن "الشرع" تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us