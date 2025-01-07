سياسة
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ترمب لا يستبعد عملاً عسكرياً ضد بنما وغرينلاند ويغيّر اسم خليج المكسيك
لم يستبعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، استخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما وجزيرة غرينلاند.
ترمب لا يستبعد عملاً عسكرياً ضد بنما وغرينلاند ويغيّر اسم خليج المكسيك
 الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب / صورة: Reuters
7 يناير 2025

جاء ذلك في معرض رده على سؤال ما إذا كان بإمكانه التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما وجزيرة غرينلاند، خلال مؤتمر صحفي بولاية فلوريدا.

وقال ترمب: "لا أستطيع أن أعطيكم ضمانات بشأنيهما، ربما نحتاج إلى فعل شيء ما، نحن بحاجة إليهما من أجل أمننا الاقتصادي". وأشار إلى أن القناة بُنيت من أجل الجيش الأمريكي ولكن تديرها الصين اليوم.

وأضاف: "قناة بنما ذات أهمية حيوية لبلادنا، لقد أعطينا القناة لبنما، ولكن اليوم تشغلها الصين، نحن لم نعطها للصين".

وفي 7 سبتمبر/أيلول 1977، وقَّع الرئيس كارتر والزعيم البنمي عمر توريخوس معاهدتين تاريخيتين، نصَّتا على نقل سيادة قناة بنما إلى بنما بحلول 31 ديسمبر/كانون أول 1999، مع ضمان حياد القناة واستمرار استخدامها للملاحة الدولية.

وواجهت المعاهدتان معارضة داخلية في الولايات المتحدة، حيث عدّها البعض تنازلاً عن مصلحة أمريكية استراتيجية، لكن الرئيس حينها دافع عن القرار بوصفه خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية وتعزيز العدالة الدولية.

في سياق متصل، أعلن ترمب أيضاً أنه سيغيّر اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، الذي قال إن له "وقعاً جميلاً".

ويقع خليج المكسيك جنوب شرقي القارة الأمريكية الشمالية، وتتصل مياهه بالمحيط الأطلسي عبر مضيق فلوريدا الذي يفصل بين شبه جزيرة فلوريدا وجزيرة كوبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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