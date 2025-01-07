وتوجه مقاتلون مع عربات ودبابات أرسلتها "القوة المشتركة" للجيش الوطني السوري، إلى الخطوط الأمامية المطلة على مدينة عين العرب بمحافظة حلب، وبلدة عين عيسى بالرقة، وبلدة تل تمر في الحسكة.

وفي حديث للأناضول، قال قائد "القوة المشتركة" للجيش الوطني السوري في مدينة رأس العين الواقعة في منطقة عملية نبع السلام، أبو عبد الله محمد، إنهم رفعوا الجاهزية الكاملة. وأشار إلى إرسالهم التعزيزات إلى جميع خطوط الجبهة.

وتمكنت تركيا من تطهير مدينتي تل أبيض ورأس العين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي عبر عملية "نبع السلام" التي نفّذتها في أكتوبر/تشرين الأول 2019.