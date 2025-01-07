سياسة
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الجيش الوطني السوري يرسل أسلحة ثقيلة لجبهات "نبع السلام" لمحاربة الإرهابيين
أرسل الجيش الوطني السوري، الثلاثاء، أسلحة ثقيلة إلى خطوط الجبهة مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة عملية نبع السلام، شمالي سوريا.
الجيش الوطني السوري يرسل أسلحة ثقيلة لجبهات "نبع السلام" لمحاربة الإرهابيين
الجيش الوطني السوري يرسل أسلحة ثقيلة إلى جبهات "نبع السلام" / صورة: AA
7 يناير 2025

وتوجه مقاتلون مع عربات ودبابات أرسلتها "القوة المشتركة" للجيش الوطني السوري، إلى الخطوط الأمامية المطلة على مدينة عين العرب بمحافظة حلب، وبلدة عين عيسى بالرقة، وبلدة تل تمر في الحسكة.

وفي حديث للأناضول، قال قائد "القوة المشتركة" للجيش الوطني السوري في مدينة رأس العين الواقعة في منطقة عملية نبع السلام، أبو عبد الله محمد، إنهم رفعوا الجاهزية الكاملة. وأشار إلى إرسالهم التعزيزات إلى جميع خطوط الجبهة.

وتمكنت تركيا من تطهير مدينتي تل أبيض ورأس العين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي عبر عملية "نبع السلام" التي نفّذتها في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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