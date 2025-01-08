وفي أحدث خروقاته، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف "منزل رئيس بلدية بنت جبيل صباحاً بقذيفة من دبابة ميركافا معادية عند أطراف المدينة".

وأضافت أن "قوات العدو (الإسرائيلي) نفذت صباحاً عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في منطقة مارون الراس، في اتجاه بنت جبيل".

وأفادت الوكالة بسماع أصوات تحركات لآليات الجيش في أطراف بلدة مارون الراس بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في الأجواء اللبنانية.

وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أقدم على اختطاف 6 سوريين في أثناء مرورهم ببلدة ميس الجبل، ليعود ويطلق سراح 3 منهم".

وأشارت الوكالة إلى أن السوريين الثلاثة عادوا إلى منطقة وادي الحجير، فيما "وَقفَتْهم مخابرات الجيش اللبناني"، وفق ما أوردته.