سياسة
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آخرها قصف بنت جبيل.. 401 خرق إسرائيلي لوقف النار في لبنان منذ نوفمبر
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 خروقات لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، منذ مساء الثلاثاء، ما يرفع إجمالي خروقاته إلى 401 منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
آخرها قصف بنت جبيل.. 401 خرق إسرائيلي لوقف النار في لبنان منذ نوفمبر
قالت مصادر لبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 401 اختراق منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار. / صورة: Reuters
8 يناير 2025

وفي أحدث خروقاته، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف "منزل رئيس بلدية بنت جبيل صباحاً بقذيفة من دبابة ميركافا معادية عند أطراف المدينة".

وأضافت أن "قوات العدو (الإسرائيلي) نفذت صباحاً عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في منطقة مارون الراس، في اتجاه بنت جبيل".

وأفادت الوكالة بسماع أصوات تحركات لآليات الجيش في أطراف بلدة مارون الراس بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في الأجواء اللبنانية.

وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أقدم على اختطاف 6 سوريين في أثناء مرورهم ببلدة ميس الجبل، ليعود ويطلق سراح 3 منهم".

وأشارت الوكالة إلى أن السوريين الثلاثة عادوا إلى منطقة وادي الحجير، فيما "وَقفَتْهم مخابرات الجيش اللبناني"، وفق ما أوردته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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