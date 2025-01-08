سياسة
2 دقيقة قراءة
حراك سعودي-أمريكي-فرنسي في لبنان ليلة الانتخابات الرئاسية
يشهد لبنان في الساعات الأخيرة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً قبيل انعقاد الجلسة البرلمانية العامة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، غداً الخميس، حيث يوجد في بيروت حالياً موفدون من السعودية وفرنسا والولايات المتحدة.
حراك سعودي-أمريكي-فرنسي في لبنان ليلة الانتخابات الرئاسية
العاصمة اللبنانية بيروت / صورة: AP
8 يناير 2025

ووصل الموفد السعودي إلى لبنان، يزيد بن فرحان، إلى بيروت صباح اليوم الأربعاء، في زيارة هي الثانية له خلال أقل من أسبوع.

كما عقد الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الكتل النيابية، لمناقشة انتخابات الرئاسة.

لودريان كان قد وصل إلى لبنان أمس الثلاثاء، بدعوة من بري، في إطار الجهود الفرنسية المستمرة لحل الأزمة الرئاسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.

من جهته، استمر المبعوث الأمريكي إلى لبنان، عاموس هوكشتاين، في عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين منذ وصوله يوم الاثنين، حيث أكد ضرورة التزام أي رئيس قادم باتفاق الطائف والإصلاحات المطلوبة.

وتنعقد الجلسة البرلمانية لانتخاب الرئيس يوم الخميس الساعة 11:00 صباحاً (09:00 ت.غ)، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ورغم محاولات سابقة فشلت في انتخاب الرئيس، تأمل القوى السياسية اللبنانية أن تثمر هذه الجلسة توافقاً حول مرشح للرئاسة.

ومن أبرز الأسماء المطروحة لتولي منصب الرئاسة: قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل اللواء إلياس البيسري، والنائبين نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزيرين السابقين جهاد أزعور وزياد بارود. ورغم الأسماء المتداولة، لا يزال غموض يكتنف ما إذا كان قد جرى التوصل إلى توافق حول شخصية معينة.

وتواصل القوى السياسية التحركات السياسية والدبلوماسية في محاولةٍ لإيجاد توافق حول المرشح المقبول، في وقت تظل الجلسة البرلمانية فرصة حاسمة لإنهاء الشغور الرئاسي. وكان حزب الله قد تعهد بالمساهمة في إتمام الانتخابات الرئاسية لتفعيل المؤسسات الدستورية في لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us