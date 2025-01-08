سياسة
2 دقيقة قراءة
الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات في سوريا
نظم الهلال الأحمر التركي بالتشارك مع نظيره السوري، اليوم الأربعاء، برنامجاً وزَّع خلاله مساعدات على 250 أسرة محتاجة في العاصمة دمشق.
الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات في سوريا
الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات في سوريا / صورة: AA
8 يناير 2025

وحضر القائم بأعمال سفارة أنقرة في دمشق برهان كور أوغلو، ومسؤولون من الهلالين الأحمرين التركي والسوري برنامج توزيع المساعدات.

وفي إطار البرنامج جرى توزيع مواد غذائية ومياه وبطانيات على 250 أسرة فقيرة أو تضم أفراداً من ذوي الإعاقة.

وفي كلمة له خلال برنامج توزيع المساعدات، قال كور أوغلو إن هناك احتياجات كبيرة في سوريا.

وأشار القائم بأعمال سفارة أنقرة في دمشق إلى أنه لا يمكن تلبية احتياجات الناس بسبب الخلل الوظيفي في مؤسسات البلاد ومشكلات البنية التحتية، وأكد أنهم سيعملون مع الدول الأخرى لتلبية هذه الاحتياجات.

ولفت كور أوغلو إلى أنهم سيبذلون الجهود لضمان عودة عدد كبير من السوريين الذين يعيشون في تركيا ودول أخرى إلى بلادهم.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهيةً بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي المنهار، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us