وحضر القائم بأعمال سفارة أنقرة في دمشق برهان كور أوغلو، ومسؤولون من الهلالين الأحمرين التركي والسوري برنامج توزيع المساعدات.

وفي إطار البرنامج جرى توزيع مواد غذائية ومياه وبطانيات على 250 أسرة فقيرة أو تضم أفراداً من ذوي الإعاقة.

وفي كلمة له خلال برنامج توزيع المساعدات، قال كور أوغلو إن هناك احتياجات كبيرة في سوريا.

وأشار القائم بأعمال سفارة أنقرة في دمشق إلى أنه لا يمكن تلبية احتياجات الناس بسبب الخلل الوظيفي في مؤسسات البلاد ومشكلات البنية التحتية، وأكد أنهم سيعملون مع الدول الأخرى لتلبية هذه الاحتياجات.

ولفت كور أوغلو إلى أنهم سيبذلون الجهود لضمان عودة عدد كبير من السوريين الذين يعيشون في تركيا ودول أخرى إلى بلادهم.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهيةً بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي المنهار، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.