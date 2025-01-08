وقال الضحاك في أول كلمة يلقيها أمام مجلس الأمن منذ تعيينه في منصبه من قبل الإدارة السورية الجديدة، التي تشكلت عقب إسقاط النظام السوري، إن بلاده "تؤكد ضرورة ضمان عدم استغلال كيان الاحتلال الإسرائيلي للظروف الراهنة لانتهاك سيادته ومحاولة تكريس واقعٍ جديد" من خلال توغل قواته العسكرية في مساحات إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة والمناطق المحيطة بها.

وقال إن بلاده "تطالب بضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي دخلتها مؤخراً، ووضع حدٍ لممارساتها العدوانية بحق أهلها".

ومستغلة إطاحة الفصائل بالنظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل في الفترة الأخيرة هجماتها الجوية في سوريا مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية. كما توغلت بمناطق أخرى خارج المنطقة العازلة.

ومتحدثاً عن المرحلة الجديدة في سوريا، قال الضحاك: "بعد مرور شهر على إشراق شمس الحرية وانتصار ثورة الحرية والكرامة، تشهد بلادنا مرحلة جديدة من تاريخها تتكاتف فيها جهود السوريين جميعاً لإرساء دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون، وتحقيق الرفاه والاستقرار، وطيّ صفحة الاستبداد والمعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان".

وطلب الضحاك، من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب السوريين ودولتهم في سعيهم لبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت "انتقالاً سلساً" لإدارة مؤسسات الدولة إلى حكومة تسيير الأعمال، التي جرى تشكيلها لفترة "تنقضي مطلع شهر مارس/آذار القادم"، وذلك لتفادي آثار كارثية "سبق أن شهدناها في دول أخرى".