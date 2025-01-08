سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 3 جنود وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة شمال القطاع بانفجار دبابة هائل
قُتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب ضابط بجروح خطيرة، الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابتهم في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
مقتل 3 جنود وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة شمال القطاع بانفجار دبابة هائل
مقتل 3 جنود وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة شمال القطاع بانفجار دبابة هائل/ صورة: AA
8 يناير 2025

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن "3 جنود من الكتيبة 46 مدرعات بلواء آثار الحديد (401) التابع للفرقة 162 قُتلوا في معركة بشمالي قطاع غزة".

وأضاف أن "ضابطاً من الكتيبة نفسها أصيب بجروح خطيرة في المعركة ذاتها، وجرى نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وإبلاغ عائلته". ولم يذكر جيش الاحتلال أي تفاصيل حول ملابسات مقتل الجنود الـ3 وإصابة الضابط.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن دبابة كانوا يستقلونها استُدرجت إلى كمين وصعدت على عبوات ناسفة في منطقة مفخخة في بلدة بيت حانون ما أسفر عن انفجار هائل أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة وإصابة الرابع.

وبمقتل الجنود الثلاثة، ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية اجتياحه الأخير لشمالي قطاع غزة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى 46 ضابطاً وجندياً من بينهم 6 سقطوا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 830 ضابطاً وجندياً من بينهم 395 منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه. وأصيب 5589 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب من بينهم 2535 منذ الاجتياح البري للقطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us