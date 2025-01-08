وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن "3 جنود من الكتيبة 46 مدرعات بلواء آثار الحديد (401) التابع للفرقة 162 قُتلوا في معركة بشمالي قطاع غزة".

وأضاف أن "ضابطاً من الكتيبة نفسها أصيب بجروح خطيرة في المعركة ذاتها، وجرى نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وإبلاغ عائلته". ولم يذكر جيش الاحتلال أي تفاصيل حول ملابسات مقتل الجنود الـ3 وإصابة الضابط.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن دبابة كانوا يستقلونها استُدرجت إلى كمين وصعدت على عبوات ناسفة في منطقة مفخخة في بلدة بيت حانون ما أسفر عن انفجار هائل أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة وإصابة الرابع.

وبمقتل الجنود الثلاثة، ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية اجتياحه الأخير لشمالي قطاع غزة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى 46 ضابطاً وجندياً من بينهم 6 سقطوا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 830 ضابطاً وجندياً من بينهم 395 منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه. وأصيب 5589 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب من بينهم 2535 منذ الاجتياح البري للقطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.