سياسة
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تشاد: الوضع هادئ في مقر الرئاسة بعد "محاولة لزعزعة الاستقرار"
قال المتحدث باسم حكومة تشاد عبد الرحمن كلام الله، إن الوضع في مجمع الرئاسة أصبح تحت السيطرة بشكل كامل مساء الأربعاء، بعد سماع دوي رصاص بالقرب من المقر في العاصمة إنجمينا.
تشاد: الوضع هادئ في مقر الرئاسة بعد "محاولة لزعزعة الاستقرار"
سُمع دوي رصاص بالقرب من المقر الرئاسي في العاصمة إنجمينا مساء الأربعاء/ صورة: مواقع التواصل / Others
8 يناير 2025

وأضاف المتحدث في مقطع فيديو نشر على فيسبوك جرى تصويره في مقر الرئاسة: "كانت واقعة محدودة... كل شيء هادئ. جرى القضاء على المحاولة لزعزعة الاستقرار برمتها".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلنت مصادر في الرئاسة التشادية، أن أصوات إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة إنجمينا، ناجمة عن محاولة مسلحين دخول القصر قبل أن يجري تحييدهم.

وأضافت المصادر للأناضول أن الوضع بات تحت السيطرة عقب تحييد المسلحين على يد حرس الرئاسة.

وقال مصدر أمني تشادي لوكالة الصحافة الفرنسية تزامناً مع تواصل إطلاق النار نحو الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش)، إن مسلحين هاجموا الجزء الداخلي من القصر الرئاسي.

وأغلقت على الفور كل الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي أمام حركة المرور. وأفاد مراسلون صحفيون بانتشار دبابات في الشوارع.

وسُمع إطلاق الرصاص بعد ساعات على إجراء وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة إلى إنجمينا، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين تشاديين تخللها اجتماع في القصر الرئاسي مع الرئيس محمدإدريسديبيإتنو.

وأعلنت تشاد -بشكل مفاجئ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إنهاء الاتفاق العسكري بين باريس وإنجمينا، واضعة حداً لـ60 عاماً من التعاون العسكري منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي للبلاد.

وفي مايو/أيار الماضي انتهت فترة انتقالية استمرت 3 سنوات في إنجمينا بانتخاب محمد إدريس ديبي رئيساً للبلاد. وكان محمد إدريس ديبي قد أُعلن رئيساً في بداية الفترة الانتقالية من جانب المجلس العسكري الحاكم عقب مقتل والده إدريس ديبي إتنو عام 2021 على أيدي متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة، بعد أن حكم تشاد لأكثر من 30 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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