سياسة
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في إطار جولاته الدبلوماسية.. فيدان يلتقي قادة أحزاب جمهورية قبرص التركية
عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء أحزاب في جمهورية شمال قبرص التركية.
في إطار جولاته الدبلوماسية.. فيدان يلتقي قادة أحزاب جمهورية قبرص التركية
هاكان فيدان يلتقي قادة الأحزاب في قبرص التركية / صورة: AA
9 يناير 2025

ووفق ما ذكرته وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة إكس، جرت اللقاءات في مقر سفارة أنقرة بالعاصمة لفكوشا.

وأوضحت الوزارة أن فيدان التقى كلاً من رئيس الحزب الجمهوري التركي طوفان أرهورمان، ورئيس حزب الشعب قدرت أوزار ساي. كما أشار البيان إلى حضور السفير التركي لدى في فكوشا، ياسين أكرم سريم، خلال اللقاءات.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساماً بين شطرين؛ تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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