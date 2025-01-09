سياسة
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رئيس لبنان الجديد يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبدء حوار مع سوريا
دعا الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليوم الخميس، إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة، بما يمكِّن الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه، مؤكداً أن لديهم الفرصة لبدء حوار جاد مع الدولة السورية.
رئيس لبنان الجديد يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبدء حوار مع سوريا
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يُلقي كلمة في البرلمان اللبناني / صورة: Reuters
9 يناير 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب عقب أدائه القسم إثر انتخابه رئيساً جديداً للبلاد، ما أنهى شغوراً رئاسياً استمر أكثر من عامين وأسهم في تعميق أزمات البلاد.

وقال عون: "أدعو لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة، بما يمكِّن الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه"، وتعهَّد بـ"إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان".

وتابع: "عهدي أن أمارس دوري قائداً أعلى للقوات المسلحة، وتأكيد حق الدولة في احتكار حق حمل السلاح".

وعن العلاقات مع سوريا قال عون: "لدينا فرصة لبدء حوار جاد مع الدولة السورية وإقامة علاقات جيدة بيننا".

كان مجلس النواب اللبناني قد انتخب في وقت سابق اليوم الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيساً للبلاد، ليُنهي أكثر من عامين من شغورٍ للمنصب عمَّق أزمات البلاد.

وحصل عون (60 عاماً) في الدورة الأولى على 71 صوتاً، فيما صوّت 37 نائباً بورقة بيضاء، وعُدَّت 4 أوراق ملغاة، ثم رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة للتشاور.

ويتولى عون قيادة الجيش منذ عام 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع على التوالي، والرئيس الرابع عشر للبلاد على العموم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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