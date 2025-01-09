جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يرلي قايا، للصحفيين في أثناء زيارته، يوم الخميس، معبر "جلوة غوزو" الحدودي مع سوريا في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأوضح يرلي قايا في تصريحاته أن "الأسد هرب، والحمد لله، ونال السوريون حريتهم"، مشيراً إلى أن تركيا كانت دائماً إلى جانب الشعب السوري، حيث وقفت جميع مؤسساتها ومنظماتها المدنية إلى جانبهم منذ بداية معاناتهم تحت حكم الأسد.

وأشار الوزير إلى أن عدد السوريين الذين لا يزالون يقيمون في تركيا يبلغ حالياً مليونين و888 ألفاً و876 شخصاً. كما لفت إلى أن العدد الإجمالي للسوريين الذين عادوا إلى بلادهم طوعياً وبشكل آمن منذ عام 2017 بلغ 792 ألفاً و625.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.