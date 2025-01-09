واستُشهد 13 فلسطينياً وأُصيب آخرون، الخميس، في غارات للاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ461 من حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأفاد شهود عيان بأنّ "8 فلسطينيين استُشهدوا وأُصيب عدد بجراح جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة".

وشنّ طيران الاحتلال غارات جوية مكثفة طوال الليلة الماضية حتى صباح الخميس، مستهدفاً المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة: السودانية، والمخابرات، والكرامة، كما قصفت "المدفعية الإسرائيلية منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة".

وفي جنوب مدينة غزة، واصل جيش الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية في منطقة النزلة في جباليا، وفي بلدة بيت حانون، وفي حي الزيتون.

وفي وسط قطاع غزة، أفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة "عويضة": أب و3 من أطفاله، وأُصيب عدد آخر في قصف طائرة الاحتلال منزلاً لعائلة "خروف" بمخيم 1 في النصيرات.

وأوضح المصدر الطبي أن فلسطينياً استُشهد فجر الخميس، متأثراً بجراح أُصيب بها في قصف طائرة إسرائيلية منزلاً لعائلة "الدبجي" غربي مدينة دير البلح الليلة الماضية، ليرتفع عدد شهداء هذه الغارة إلى 5.

أما في جنوب القطاع، فقد قصفت مدفعية الاحتلال شرقي بلدة عبسان الجديدة، شرقي مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار مكثف شرقي البلدة وشرقي بلدة خزاعة المجاورة، فيما أفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية قصفت منطقة مواصي مدينة رفح، وأطلقت النار بكثافة هناك، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها في منطقة عزبة الندى غربي رفح.

في سياق ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 46 ألفاً و6 شهداء و109 آلاف و378 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 70 شهيداً و104 مصابين خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي "ارتفعت إلى 46006 شهداء و109.378 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

مرضى "ناصر" في خطر

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان صادر عنها، أن نفاد الوقود في مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة الفلسطيني، يعرّض حياة حديثي الولادة والمرضى بشكل العام لخطر شديد.

وأشار البيان إلى أن مستشفيات (ناصر، وشهداء الأقصى، والأوروبي) في غزة على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود، وشدد على أن هذا الأمر يشكل تهديداً لحياة مئات المرضى، بمن فيهم حديثو الولادة الذين يعتمدون على الكهرباء للبقاء على قيد الحياة.

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء هذه الكارثة التي قد تسفر عن عواقب مأساوية وخطيرة، داعيةً جميع الأطراف إلى تسهيل دخول الوقود إلى غزة وضمان وصوله بشكل آمن إلى المرافق الطبية.

وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تقدم خدماتها جزئياً، فيما تعاني هذه المستشفيات من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب عدم القدرة على إيصال المساعدات الكافية إليها.

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في غزة، ويقصف ويحاصر المستشفيات ويُنذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خصوصاً في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجدداً في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدعمٍ أمريكي، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.