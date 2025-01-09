وأوضح قليج في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس، أنه استقبل المسؤول الأمريكي في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. وأشار إلى أنه جرت مناقشة تطورات الوضع في سوريا والتعاون بين أنقرة وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

كما تناول اللقاء تقييم سبل التعاون في جهود إعادة بناء سوريا، مع التركيز على احتياجات البلاد في مجالات الكهرباء والإسكان.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.