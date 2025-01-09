سياسة
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عبر تركيا.. "الصحة العالمية" ترسل 124 طناً من المستلزمات الطبية إلى سوريا
انطلقت من تركيا شاحنات تحمل 124 طناً من المستلزمات الطبية التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، لتسليمها للمرافق الصحية في سوريا.
عبر تركيا.. "الصحة العالمية" ترسل 124 طناً من المستلزمات الطبية إلى سوريا
منظمة الصحة العالمية ترسل إلى سوريا شاحنات تحمل 124 طناً من المستلزمات الطبية عبر تركيا / صورة: AA
9 يناير 2025

وتشمل الإمدادات 50 طناً ممولة من الاتحاد الأوروبي، و74 طناً مقدَّمة من منظمة الصحة العالمية.

وتضم المساعدات الطبية التي أُرسلت إلى سوريا من قضاء ريحانلي التركي، أدوات جراحية طارئة لمعالجة الإصابات وأدوية أساسية.

ودخلت الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الطبية إلى الأراضي السورية عبر بوابة جلوة غوزو الحدودية.

ومن المقرر أن توزع منظمة الصحة العالمية الإمدادات الطبية على المرافق الصحية في محافظة إدلب وشمالي محافظة حلب.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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