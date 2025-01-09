وتشمل الإمدادات 50 طناً ممولة من الاتحاد الأوروبي، و74 طناً مقدَّمة من منظمة الصحة العالمية.

وتضم المساعدات الطبية التي أُرسلت إلى سوريا من قضاء ريحانلي التركي، أدوات جراحية طارئة لمعالجة الإصابات وأدوية أساسية.

ودخلت الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الطبية إلى الأراضي السورية عبر بوابة جلوة غوزو الحدودية.

ومن المقرر أن توزع منظمة الصحة العالمية الإمدادات الطبية على المرافق الصحية في محافظة إدلب وشمالي محافظة حلب.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.