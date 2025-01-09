سياسة
3 دقيقة قراءة
الاحتلال يصعد اعتداءاته ويعتقل فلسطينيين بالضفة وسط تعطل المنظومة التعليمية
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تصعيد اعتداءاتها في مختلف مدن الضفة الغربية، حيث أُصيب شابان بجروح إثر تعرضهما للاعتداء على يد قوات الاحتلال في مدينة الخليل.
الاحتلال يصعد اعتداءاته ويعتقل فلسطينيين بالضفة وسط تعطل المنظومة التعليمية
توقيف فلسطينيين في الضفة الغربية / Others
9 يناير 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بتعرض شابين للضرب المبرح بعد أن وقفتهما القوات عند حاجز عسكري في البلدة القديمة، وأدخلتهما داخل الحاجز العسكري قبل التنكيل بهما، ما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى عبر طواقم الهلال الأحمر.

واحتجزت قوات الاحتلال شمال رام الله، خمسة شبان في أثناء مرورهم عند حاجز عين سينيا العسكري. وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 15 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون وأشقاء.

وفي بيان مشترك، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، أن "جيش الاحتلال اعتقل أمس الأربعاء واليوم، 15 مواطناً على الأقل من الضفة بينهم أشقاء وأسرى سابقون". وذكر البيان أن عمليات الاعتقال حدثت في الخليل وبيت لحم وقلقيلية والقدس ورام الله، وذلك في إطار حملات واسعة شملت مداهمة عديد من المنازل.

وأضاف البيان أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ 10400 فلسطيني حتى بداية يناير/كانون الثاني الجاري. وتوزع المعتقلون بين 87 سيدة و320 طفلاً، إضافةً إلى 3376 معتقلاً إدارياً، بينهم 95 طفلاً و22 سيدة.

من جانب آخر، استنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، تصاعد استهداف قوات الاحتلال المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات تُعرقل العملية التعليمية وتؤثر سلباً في مستقبل الطلبة.

وقالت الوزارة إن المدارس الفلسطينية تواجه اقتحامات متكررة وتأخيراً للطلبة والمعلمين على الحواجز العسكرية، مما يخلق بيئة تعليمية غير آمنة.

كما أكدت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 15 شهراً تسبب في دمار هائل لعدد من المدارس، مما أثر بشكل كبير على التعليم في القطاع.

وتابعت: "فقدت فلسطين أكثر من 12 ألف طالب من طلبة المدارس في غزة نتيجة الانتهاكات الاحتلالية المتصاعدة، في واحدة من أكثر الجرائم وحشية في تاريخ استهداف التعليم".

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 847 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us