سياسة
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أردوغان وميلوني يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة إعمار سوريا، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.
أردوغان وميلوني يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني / صورة: AA
9 يناير 2025

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن أردوغان أجرى مباحثات مع ميلوني خلال اتصال هاتفي.

وأضاف البيان أن أردوغان وميلوني بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا وإيطاليا، وقضايا إقليمية ودولية.

وشدد أردوغان لميلوني على أن قيادة إيطاليا لرفع العقوبات عن سوريا ستفيد عملية إعادة الإعمار.

كما أكد الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة إعمار سوريا.

وفي شأن آخر، ذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا وصل إلى 32 مليار دولار العام الماضي، وأن هذا الرقم يمكن زيادته من خلال تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأفاد الرئيس أردوغان بأن لدى تركيا تفاهماً مع إيطاليا بشأن زيادة التعاون في عديد من المجالات خصوصاً الصناعات الدفاعية والطاقة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهيةً بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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