جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، قالت فيه: "نهنئ السيد جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان".

وأضاف البيان أن تركيا تأمل "أن تُسهم الحكومة الجديدة التي سيجري تشكيلها خلال الفترة المقبلة في استقرار لبنان والسلام والازدهار في المنطقة".

وعصر اليوم، انتخب البرلمان عون (60 عاماً) بأغلبية 99 نائباً من أصل 128 في الدورة الثانية للتصويت، قبل أن يحلف القسم، ليصبح الرئيس الرابع عشر للبنان.

جاء انتخابه ليضع حداً لفترة فراغ رئاسي تجاوزت عامين، وخلّفت أزمة سياسية أثرت سلباً في مناحي الحياة كافة في البلاد.

وجراء خلافات بين القوى السياسية، عاش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفشلت 12 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد.

ويتولى عون قيادة الجيش منذ عام 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع على التوالي، والرئيس الرابع عشر للبلاد على العموم.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته.

ويُعد رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.

وحسب العُرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً من الطائفة المارونية، فيما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السُّنية، ومنصب رئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.