سياسة
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الخارجية الفرنسية تتجنب التعليق على طبيعة PKK الإرهابي
تجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحفي بباريس، الرد على سؤال حول هل تصنف فرنسا "PKK" تنظيماً إرهابياً؟، رافضاً إعطاء إجابة واضحة.
الخارجية الفرنسية تتجنب التعليق على طبيعة PKK الإرهابي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان / صورة: AA
9 يناير 2025

وقال لوموان، خلال المؤتمر في العاصمة الفرنسية الخميس، رداً على أسئلة صحفية بشأن طبيعة التنظيم الإرهابي في سوريا: "المهم بالنسبة لنا من حيث المبدأ هو إشراك الجماعات العاملة حاليا على الأراضي السورية في العملية الانتقالية"، على حد تعبيره.

وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بتصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول ما يسمى بـ"قوات قسد في سوريا" (تنظيم PKK/YPG الإرهابي)، وتضامنه معها.

ورداً على سؤال آخر بشأن توضيح تصريحاته بشأن تنظيم "PKK" الإرهابي، قال ليموين: "لن أعلق على طبيعة PKK"، وتجنب إعطاء إجابة واضحة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي المنهار، و53 عاماً من سيطرة النظام السوري المنهار.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حرر الجيش الوطني السوري مدينة منبج شمالي سوريا من تنظيم PKK الإرهابي ضمن عملية "فجر الحرية"، التي أطلقها في الأول من الشهر المذكور.

وتمكنت تركيا من تطهير مدينتي تل أبيض ورأس العين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي عبر عملية "نبع السلام" شمالي سوريا التي نفذتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ "PKK" الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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