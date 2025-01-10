وقال الرئيس المنتهية ولايته، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن: "إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت المفاوضين اليوم".

وأضاف بايدن: "ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل (للأسرى والمحتجزين)"، فيما اتهم حركة حماس مجددا بأنها "تقف في طريق هذا التبادل حاليا"، على حد تعبيره.

وتابع بايدن مستدركاً: "لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك، نحن بحاجة إلى إنجازه".

في المقابل، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن إسرائيل لن تستعيد محتجزيها في غزة إلا عبر اتفاق تبادل، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتلاعب بمصيرهم.

وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بالعاصمة الجزائر إن "صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال لها قواعدها التي سوف تطبق، وعلى ضوء ذلك سيأخذ الاحتلال أسراه وسنأخذ أسرانا"، وأضاف: "بكل تأكيد، لن يستعيد أسراه أحياء إلا من خلال اتفاق".

وأوضح المسؤول بحماس: "نتنياهو يتلاعب بمصير الأسرى ضمن سعيه إلى صورة إنجاز، ولا يريد تحريرهم ويتمنى لو ينجح بقتلهم، لأنه يعلم أن تحريرهم يعني تحرير أسرى فلسطينيين".

وتابع حمدان: "لا يهمنا ما يسعى إليه الاحتلال، ما يهمنا هو إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة".

والخميس، قال ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للشرق الأوسط، في تصريحات للقناة 12 العبرية، إن إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة هو "الأمر الأكثر أهمية" بالنسبة لترمب قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

والأحد، قال مسؤول في حماس إن الحركة وافقت على قائمة تضم أسماء 34 محتجزا إسرائيليا قدمتها تل أبيب لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين ضمن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.​​​​​​​

ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين التي تجري بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، جراء إصرار نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.

وتضم تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني، فيما تقدر وجود 99 محتجزا إسرائيليا بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من المحتجزين لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.