سياسة
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ترمب يعلن اجتماعاً مرتقباً مع الرئيس الروسي لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماعاً مرتقباً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.
ترمب يعلن اجتماعاً مرتقباً مع الرئيس الروسي لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا
عبر ترمب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي / صورة: AFP
10 يناير 2025

وقال ترمب في تصريح قبل اجتماع مع حكام الولايات الجمهوريين في مار الاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا: "إنه (بوتين) يريد عقد اجتماع، ونحن نرتب لذلك".

وأضاف: "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، حتى إنه قال ذلك علناً، ​​وعلينا أن ننهي تلك الحرب؛ إنها فوضى دموية".

وتعليقاً على تصريحات ترمب، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين سيرحّب برغبة ترمب في إجراء اتصالات، لكن حتى الآن "لم تُقدَّم طلبات رسمية"، مضيفاً أنه سيكون من الأنسب انتظار تولي ترمب منصبه أولاً.

يُذكر أن ترمب التقى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، ودعا بعد اللقاء إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

كما صرّح ترمب في وقت سابق بأنه يتطلع إلى لقاء مع الرئيس الروسي لحل الصراع في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلّي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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