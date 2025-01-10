سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تصريح ترمب بشأن لقاء بوتين.. الكرملين: نرحب بحل المشكلات عبر الحوار
أعلن متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.
بعد تصريح ترمب بشأن لقاء بوتين.. الكرملين: نرحب بحل المشكلات عبر الحوار
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين / صورة أرشيفية: AP 
10 يناير 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيسكوف، الجمعة، في العاصمة موسكو، حيث تطرق إلى تصريحات ترمب بشأن استعداده للقاء بوتين.

وقال بيسكوف: "صرح بوتين مراراً بأنه منفتح على التواصل مع رؤساء الدول، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب"، وأردف: "لا توجد شروط لذلك، هذا يتطلب الرغبة والإرادة السياسية لحل القضايا القائمة من خلال الحوار".

وفي يونيو/حزيران الماضي. قال الرئيس الروسي حينها إن موسكو مستعدة لإنهاء الحرب إذا تخلت أوكرانيا عن رغبتها في عضوية حلف شمال الأطلسي وانسحبت بالكامل من أربع مناطق تسيطر عليها روسيا جزئياً. وهو ما رفضته كييف وعدّته استسلاماً.

وتابع بيسكوف: "نرى أن ترمب مستعد لحل القضايا عبر الحوار، ونرحب بذلك. لم يجرِ البت في هذا الموضوع، ولكننا نفترض أن هناك استعداداً متبادلاً لعقد اللقاء (بين الرئيسين)"، وأشار إلى أن اللقاء سيُناقَش بعد تولي ترمب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

والخميس، قال ترمب في تصريح صحفي، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد الاجتماع معه، وإن اللقاء "يجري الترتيب له".

وأكد ترمب عدة مرات خلال حملته الانتخابية قدرته على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، قبل أن يشير هو ومستشارون إلى إمكانية التوصل إلى حل بشأنها في غضون أشهر من توليه منصبه.

وطرح مستشارو ترمب مقترحات لإنهاء الحرب تعني فعلياً التنازل عن أجزاء واسعة من أوكرانيا لصالح روسيا في المستقبل القريب.

وأحيت عودة ترمب الوشيكة إلى البيت الأبيض الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، إلا أنها تثير في الوقت نفسه مخاوف في كييف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يأتي على حسابها.

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us