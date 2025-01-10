سياسة
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ألطون يهنئ الصحفيين بمناسبة يومهم ويُدين استهداف الإعلاميين في غزة
هنَّأ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الجمعة، الصحفيين في تركيا والعالم بمناسبة "يوم الصحفيين العاملين في تركيا" الذي يُصادف العاشر من يناير/كانون الثاني.
ألطون يهنئ الصحفيين بمناسبة يومهم ويُدين استهداف الإعلاميين في غزة
رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
10 يناير 2025

وأكد الطون في تغريدة على منصة "إكس"، تقديره الجهود التي يبذلها الصحفيون بتفانٍ على المستويين الوطني والدولي لنقل الحقائق وإعلاء صوت الحقيقة، معرباً عن تمنياته بالنجاح لهم في أعمالهم المستقبلية.

وفي سياق الحديث عن الصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاعات، أعرب ألطون عن حزنه العميق للخسائر التي خلّفتها الحرب على الصحفيين في غزة، حيث فقد المئات منهم حياتهم وأُصيب عديد منهم بجروح خطيرة.

وأدان ألطون استهداف الصحفيين وقتلهم بشكل عشوائي إلى جانب المدنيين الآخرين في مناطق الصراع، مؤكداً أن هذه الانتهاكات غير مقبولة.

وختم ألطون بتأكيد التزام دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بتحسين ظروف عمل الصحفيين ودعم قطاع الإعلام من خلال مبادرات مبتكرة، مع الإعراب عن التضامن مع الصحفيين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في أداء مهامهم النبيلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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