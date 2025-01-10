وأكد الطون في تغريدة على منصة "إكس"، تقديره الجهود التي يبذلها الصحفيون بتفانٍ على المستويين الوطني والدولي لنقل الحقائق وإعلاء صوت الحقيقة، معرباً عن تمنياته بالنجاح لهم في أعمالهم المستقبلية.

وفي سياق الحديث عن الصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاعات، أعرب ألطون عن حزنه العميق للخسائر التي خلّفتها الحرب على الصحفيين في غزة، حيث فقد المئات منهم حياتهم وأُصيب عديد منهم بجروح خطيرة.

وأدان ألطون استهداف الصحفيين وقتلهم بشكل عشوائي إلى جانب المدنيين الآخرين في مناطق الصراع، مؤكداً أن هذه الانتهاكات غير مقبولة.

وختم ألطون بتأكيد التزام دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بتحسين ظروف عمل الصحفيين ودعم قطاع الإعلام من خلال مبادرات مبتكرة، مع الإعراب عن التضامن مع الصحفيين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في أداء مهامهم النبيلة.