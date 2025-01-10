سياسة
2 دقيقة قراءة
عقب الهجوم على القصر.. رئيس تشاد: محاولة يائسة تهدف إلى زعزعة الأمن
قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، اليوم الجمعة، إن الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة إنجامينا قبل يومين كان "محاولة يائسة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد".
عقب الهجوم على القصر.. رئيس تشاد: محاولة يائسة تهدف إلى زعزعة الأمن
رئيس تشاد المنتخب محمد إدريس ديبي / صورة: Reuters
10 يناير 2025

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على فيسبوك، ونشرته وكالة الأنباء التشادية الرسمية، بعد يومين من إعلان مصادر في الرئاسة إحباط محاولة مسلحين دخول القصر الرئاسي في إنجامينا.

وعبَّر ديبي عن تقديره للجنود "الذين أظهروا شجاعة استثنائية واحترافية عالية في الدفاع عن المؤسسة الأولى في البلاد".

كما أشاد بـ"الدعم الذي قدمته الدول الصديقة والشقيقة التي سارعت إلى الوقوف مع تشاد في مواجهة هذه المحاولة اليائسة والهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وأضاف ديبي أن "المهاجمين (لم يحددهم) الذين حاولوا تنفيذ هذا الهجوم الفاشل، جرى التصدي لهم بفضل شجاعة ويقظة الحرس الرئاسي، الذين تمكنوا من إحباط المحاولة".

وأشار إلى أن "المهمة الآن تقع على عاتق القضاء للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين وتطبيق أقصى درجات العدالة".

ومساء الأربعاء، أعلنت مصادر في الرئاسة التشادية أن أصوات إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي ناجمة عن محاولة مسلحين دخول القصر قبل أن يجري تحييدهم، وأضافت أن الوضع بات تحت السيطرة عقب تحييد المسلحين على يد حرس الرئاسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us