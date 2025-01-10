وقال يونس خلال لقائه وفداً برئاسة وزير التجارة التركي عمر بولات، مساء الخميس، في العاصمة دكا: "أنتم رواد التكنولوجيا؛ بإمكانكم بناء صناعة دفاعية هنا. دعونا نبدأ... نحن مستعدون لتلبية أي احتياجات".

وأكد بولات أن العلاقات بين دكا وأنقرة يمكن أن تتوسع لتشمل مجالات أخرى بخلاف صناعة النسيج، التي تعد المكون الأساسي لواردات تركيا من بنغلاديش.

وأشار إلى إمكانية التعاون الاقتصادي في مجالات الدفاع والرعاية الصحية وصناعة الأدوية والآلات الزراعية.

ووفق الإحصاءات، بلغت صادرات بنغلاديش إلى تركيا نحو 581 مليون دولار خلال عام 2023-2024، فيما سجلت واردات بنغلاديش من تركيا نحو 424 مليون دولار.

وأضاف بولات: "نستطيع أن نصبح بديلاً للهند وأسواق أخرى فيما يتعلق بواردات بنغلاديش. توجد فرص للتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات".

وأبرز يونس أن دولة بنغلاديش ثامن أكبر عدد للسكان في العالم، وتعمل حكومته على توفير فرص عمل للشباب.

وقال: "استفيدوا من طاقات شبابنا لإدارة مصانعكم هنا (في بنغلاديش) مما سيمكنكم من توريد منتجاتكم إلى الأسواق الإقليمية".

ويعمل في بنغلاديش نحو 20 شركة تركية كبيرة في مجالات متنوعة تشمل الملابس والمنسوجات والإكسسوارات والمواد الكيميائية والهندسة والبناء والطاقة.