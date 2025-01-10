سياسة
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في خرقٍ جديد لوقف إطلاق النار.. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان توقع 6 قتلى
ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة طيردبا جنوبي لبنان، الجمعة، إلى 6 قتلى و2 من المصابين، في تصعيد جديد يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.
في خرقٍ جديد لوقف إطلاق النار.. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان توقع 6 قتلى
من موقع الاستهداف في بلدة طيردبا جنوبي لبنان / صورة: Reuters
10 يناير 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارتين في بلدة طيردبا، التابعة لقضاء صور في محافظة الجنوب.

وأضافت أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الغارة، حيث نُقل "6 شهداء واثنين من المصابين" إلى مستشفيات مدينة صور.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، أن الغارة الإسرائيلية على طيردبا أسفرت عن "استشهاد شخصين وإصابة شخصين آخرين" في حصيلة أولية.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار أنهى موجة قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تتصاعد إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر/أيلول.

وحسب التقارير، سجلت إسرائيل حتى نهاية الخميس 441 خرقاً بدعوى "التصدي لتهديدات من حزب الله".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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