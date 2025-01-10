وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارتين في بلدة طيردبا، التابعة لقضاء صور في محافظة الجنوب.

وأضافت أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الغارة، حيث نُقل "6 شهداء واثنين من المصابين" إلى مستشفيات مدينة صور.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، أن الغارة الإسرائيلية على طيردبا أسفرت عن "استشهاد شخصين وإصابة شخصين آخرين" في حصيلة أولية.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار أنهى موجة قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تتصاعد إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر/أيلول.

وحسب التقارير، سجلت إسرائيل حتى نهاية الخميس 441 خرقاً بدعوى "التصدي لتهديدات من حزب الله".