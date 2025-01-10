وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان الجمعة: "نشعر بحزن عميق إزاء حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس والمناطق المجاورة لها بالولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "نُعرب عن تعازينا للشعب الأمريكي في ضحايا الحرائق ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأسفرت حرائق الغابات المستمرة في مدينة لوس أنجلوس ومحيطها بولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ أيام عن 10 قتلى على الأقل، بحسب بيان لمكتب الطب الشرعي في المدينة الجمعة.

كما أن أوامر الإخلاء ما زالت سارية لنحو 180 ألف شخص في المنطقة وكذلك تحذيرات الإخلاء لنحو 200 ألف شخص آخرين.

وأعلنت السلطات المحلية أن أكثر من 5 آلاف مبنى تضررت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام تماماً بسبب الحرائق المستمرة في لوس أنجلوس، في حين قال أنتوني مارون، رئيس إدارة الإطفاء في المدينة بمؤتمر صحفي الخميس، إن سبب الحرائق لا يزال قيد التحقيق.

ومساء الثلاثاء، اندلعت في لوس أنجلوس حرائق غابات ضخمة ساعد على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف، ولاحقا أعلنت إدارة الإطفاء بالمدينة انتشار الحرائق إلى مناطق أخرى وأن الرياح القوية تساعد على ذلك وتعرقل جهود رجال الإطفاء لإخمادها.