ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر في وزارة الداخلية قولها إن الفرق المختصة بإدارة الأمن العام تمكنت من تأمين السيارة المفخخة ثم تفكيكها دون أي خسائر.

وأضافت أن السيارة المفخخة التي تمكنت قوات إدارة الأمن العام من كشفها وتفكيكها في أثناء توجهها إلى مدينة حلب، قادمة من مناطق سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، شمال شرقي سوريا.

يذكر أن النظام السوري المنهار سلم PKK/YPG الإرهابي مواقعه شرق نهر الفرات، ليحتل التنظيم أراضي جديدة شرقي البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.