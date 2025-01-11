سياسة
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عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.. وبايدن: قد ترفع أسعار الغاز
قررت واشنطن ولندن فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، في إطار الضغط على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وعدم التوصل إلى اتفاق سلام.
عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.. وبايدن: قد ترفع أسعار الغاز
شملت العقوبات الأمريكية الجديدة شركة غازبروم الروسية / صورة: Reuters
11 يناير 2025

وشملت العقوبات الأمريكية 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى "الأسطول الشبح"، إضافة إلى شركات تعمل في روسيا في تجارة النفط وحقوله، ولا سيما شركتي "غازبروم نفت" و"سورغوتنيفت غاز".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أمس الجمعة، إن هذه العقوبات "تفي بالتزام مجموعة السبع خفض العائدات الروسية من الطاقة".

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن هذه العقوبات هي "الأكبر" التي جرى فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "منح الولايات المتحدة نفوذاً إضافياً للمساعدة في التوسط في سلام عادل بين أوكرانيا وروسيا".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العقوبات الجديدة المفروضة على النفط الروسي قد ترفع أسعار الغاز بمقدار 3 أو 4 سنتات للغالون، لكنها ستؤثر بشكل كبير في اقتصاد روسيا.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان، أن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا".

بدورها أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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