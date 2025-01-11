وقال موقع "فلايت أوير" إن أكثر من 3 آلاف رحلة جوية أُلغيت أمس الجمعة، وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى بسبب عاصفة شتوية ضربت جنوب الولايات المتحدة.

وذكرت شركة "ديلتا إيرلاينز" في بيان، أن "ظروفاً جوية شتوية أسوأ مما كان متوقعاً في مطار هارتسفيلد-غاكسون أتلانتا الدولي في جورجيا أدت إلى إغلاق كل المدارج الخمسة لأكثر من ساعتين صباح الجمعة".

وألغت الشركة نحو 1100 رحلة جوية عبر شبكتها أمس الجمعة، بسبب "أمطار متجمدة هطلت طوال اليوم وفي وقت مبكر من المساء، مما أدى إلى تحويل رحلات".

كما اضطرت إحدى طائرات خطوط دلتا إلى إلغاء إقلاعها بسبب مشكلة في المحرك بمطار أتلانتا، وأُجلي أكثر من 200 راكب وطاقم الطائرة المتجهة إلى مينيابوليس عبر مزالق الطوارئ، وفق بيان الشركة.

كما تأثر مطارا "دالاس فورت وورث" بتكساس و"شارلوت دوغلاس" بكارولاينا الشمالية بسوء الأحوال الجوية، ليُلغى أكثر من 1200 رحلة.

وكانت عاصفة شتوية قد اجتاحت بداية الأسبوع وسط وشرق الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية، كما انخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض الأماكن، وبقي عشرات الآلاف من الناس بلا كهرباء.

حرائق بلوس أنجلوس

وإلى لوس أنجلوس، حيث أعلن مسؤولو صحة محليون اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات في المدينة جراء الحرائق المستمرة إلى 11 شخصاً.

ومساء الثلاثاء، اندلعت في لوس أنجلوس حرائق غابات ضخمة ساعدت على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف.

ولاحقاً أعلنت إدارة الإطفاء بالمدينة انتشار الحرائق إلى مناطق أخرى، وأن الرياح القوية تساعد على ذلك وتعرقل جهود رجال الإطفاء لإخمادها.

في الأثناء، قالت شركة "ساذرن كاليفورنيا إديسون"، وهي وحدة تابعة لشركة المرافق الأمريكية "إديسون إنترناشونال"، في إفصاح للجهات التنظيمية أمس الجمعة، إنه جرى اكتشاف سقوط أحد الموصلات في برج مرتبط بدائرة إيغل روك - سيلمار بجهد 220 كيلو فولت، وأضافت الشركة أنها "لا تعرف ما إذا كان الضرر الذي لوحظ قد حدث قبل الحريق أم بعده".