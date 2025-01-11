وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اجتماع الرياض هو امتداد للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع الرياض وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع أيضاً الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.

ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.

ومن المتوقع أن يؤكد الوزير فيدان أهمية تعزيز التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا على أساس المشاركة والتشجيع على الطريق نحو استقرار البلاد.

وأفادت المصادر الدبلوماسية التركية بأن فيدان سيشدد على مبدأ سلامة ووحدة أراضي سوريا، وأن أنقرة ستتخذ جميع التدابير اللازمة ضد التنظيمات الإرهابية الانفصالية التي قد تحاول الاستفادة من الوضع الحالي في سوريا.

ومن المنتظر أن يشير فيدان إلى أهمية اتخاذ خطوات منهجية ومتسقة نحو إعادة إعمار سوريا دون فقدان الزخم، ويشجع على توسيع نطاق الإعفاءات من العقوبات ضد سوريا لتشمل قطاعات حيوية في المستقبل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.