سياسة
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إحباط محاولة "داعش" الإرهابي تفجير مقام السيدة زينب بدمشق واعتقال المتورطين
أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة لتنظيم "داعش" الإرهابي لتفجير مقام السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق، والقبض على المتورطين.
إحباط محاولة "داعش" الإرهابي تفجير مقام السيدة زينب بدمشق واعتقال المتورطين
اعتقال المتورطين في محاولة تفجير مقام السيدة زينب بمحيط دمشق / صورة: AA
11 يناير 2025

وقالت الوزارة في بيان إن "جهاز الاستخبارات العامة وعبر الإدارة المختصة بمكافحة تنظيم داعش، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق، نجح في إحباط محاولة لتنظيم داعش بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة".

وأوضح البيان أن "العملية أسفرت عن القبض على الأشخاص المتورطين في هذا العمل الإجرامي".

وأمس الجمعة، أعلنت مصادر أمنية اعتراض سيارة مفخخة في محافظة حلب (شمال)، كانت قادمة من مناطق سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وتنفذ قوات الأمن عمليات تمشيط في عدد من المحافظات السورية لملاحقة فلول النظام المنهار، وعدد من المطلوبين بجرائم مختلفة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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