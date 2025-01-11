ونقلت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها بمنصة إكس، عصر الجمعة، مقطع فيديو يُظهر تساقط الأمطار الغزيرة وحبات البَرَد على المعتمرين والزوار بالحرم المكي.

ويُظهر مقطع الفيديو استغلال بعض المعتمرين لحظات المطر وتساقط البَرَد في الدعاء ومسح الوجوه والتقاط الصور.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن "الأمطار الغزيرة تملأ أرجاء المسجد الحرام وتغسل ساحات الحرم المكي يوم الجمعة، في أجواء مفعمة بالإيمان".

وأشارت إلى أن "هيئة العناية بشؤون الحرمين أطلقت خطة طوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بإيقاف مشاريع الحرم المكي مؤقتاً، وتجفيف صحن المطاف، والساحات الخارجية".

ونقلت الهيئة ذاتها عبر حسابها بمنصة إكس، الجمعة، مقطع فيديو وعلقت بمنشور قائلة: "مباشرة أعمال تجفيف وتنظيف المسجد الحرام عقب هطول الأمطار لضمان سلامة ضيوف الرحمن".

وفي وقت لاحق مساء الجمعة، أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة، إنذاراً مناخياً باللون الأحمر يشمل مناطق عدة بالبلاد، بينها مكة المكرمة، وسط توقعات خلال الساعات المقبلة بسقوط أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية.

كما أصدر المركز إنذارات مناخية أخرى باللونين الأصفر والبرتقالي شمل مناطق أخرى بالمملكة.

وأطلق المركز خلال الساعات الأخيرة تحذيرات بألوان متعددة تعكس تفاوت مستوى الخطورة خلال الساعات المقبلة، بدءاً من اللون الأصفر، مروراً بالبرتقالي، وصولاً إلى الأحمر الذي يمثل الدرجة القصوى.

ويشير التحذير بـ"اللون الأحمر" إلى حالة جوية شديدة الخطورة قد تهدد الحياة والممتلكات، والتحذير بـ"اللون البرتقالي" إلى حالة جوية خطرة قد تؤثر، بشكل مباشر، في الحياة والممتلكات، بينما يعني التحذير بـ"اللون الأصفر" حالة جوية تستدعي الانتباه لكنها ليست خطيرة جداً.

بدوره، دعا الدفاع المدني السعودي، في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، المواطنين إلى "توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة".

قطر

وفي قطر، كشفت الأرصاد الجوية في منشور عبر منصة إكس الجمعة، عن "ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية وتهيؤ الفرص لتكوُّن ضباب خفيف إلى ضباب في بعض المناطق خلال ساعات الليل، ما يؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كلم".

وأضافت: "يُرجى توخي الحيطة والحذر".

البحرين

كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين، في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، من "توقعات بزيادة معدلات الرطوبة مساءً مع فرصة لتشكل ضباب على بعض المناطق في وقت لاحق من الليل وعند الصباح الباكر (من السبت)".

وتابعت: "لذا يُرجى أخذ الحيطة والحذر".

الإمارات

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عبر حسابه بمنصة إكس، مساء الجمعة، "تنبيهاً" من حدوث "ضباب"، ونشر فيديو توعوعياً بشأن أهمية اتباع إجراءات السلامة في أثناء تلك الحالة المناخية، عبر "ترك مسافة آمنة بين المركبات والالتزام بخط السير والسرعات المحددة".

الكويت

وفي الكويت، نقلت قناة الأخبار الرسمية، مساء الجمعة، تحذيراً جوياً من تشكُّل الضباب ببعض مناطق البلاد، وانخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

وتشهد دول عربية منذ أيام طقساً غير مستقر وجهوداً حكومية متواصلة لمواجهة تداعيات، وسط حدوث ظاهرة غير مسبوقة في السعودية، تتمثل في شاهقة مائية لمست اليابس لأول مرة بعد أن كانت تنتهي في عرض البحر.