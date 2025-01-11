ولم يكشف بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، عن تفاصيل اللقاء الذي أعلن بدءه بين ميقاتي والشرع. لكنه أوضح أن الاجتماع يشارك فيه من الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.

ومن الجانب السوري شارك في الاجتماع مع ميقاتي وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، ومدير مكتب الشرع علي كده، حسب البيان اللبناني.

وصباح السبت، غادر ميقاتي العاصمة بيروت إلى سوريا في زيارة تستمر يوماً واحداً تلبية لدعوة من الشرع، وفق بيان سابق لمكتب الأول الإعلامي، في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 14 عاماً.

الشرع يستقبل مبعوث سلطان عُمان

في سياق آخر، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً برئاسة المبعوث الخاص لسلطان سلطنة عُمان الشيخ عبد العزيز الهنائي في العاصمة دمشق".

‏ولم تذكر الوكالة، على حسابها بمنصة إكس، أي تفاصيل عن مدة الزيارة ولا محاور اللقاء، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية إلى دمشق، للقاء أركان الإدارة السورية الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، تشكيلَ حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.