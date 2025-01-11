سياسة
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الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلِق من جنوب غزة باتجاه كرم أبو سالم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه صاروخاً أطلِق من جنوب قطاع غزة باتجاه موقع كرم أبو سالم العسكري، فيما أفاد إعلام عبري بسماع دوي صفارات الإنذار في مكانين داخل مستوطنات محيط غزة، في أقل من ساعة واحدة.
الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلِق من جنوب غزة باتجاه كرم أبو سالم
جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلِق من جنوب غزة باتجاه كرم أبو سالم / صورة: Reuters
11 يناير 2025

وقال في منشور على حسابه بمنصة إكس، إن دفاعاته الجوية "نجحت في إسقاط صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة باتجاه موقع كرم أبو سالم (الحدودي جنوبي غزة)، بعد سماع دوي صفارات الإنذار".

بدورها، أوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوّت في منطقة كرم أبو سالم بمحاذاة غزة، فيما سمع الدوي نفسه في مستوطنة سديروت ومحيطها. أما هيئة البث الإسرائيلية الرسمية فأفادت بسماع إنذار كاذب لصفارات الإنذار في منطقة محيط غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن جيش الاحتلال يشن هجمات مكثفة شمال قطاع غزة، وعلى خلفية ذلك سيجري سماع ضوضاء في المنطقة نفسها.

من جانبها، لفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى سماع دوي صفارات الإنذار في مكانين داخل مستوطنات محيط غزة، في أقل من ساعة واحدة، بعدها، أعلن جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة.

فيما لم يصدر تعليق فوري بالخصوص من الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أصيب منزل بمستوطنة سديروت جنوب إسرائيل، بأحد 3 صواريخ رُصد إطلاقها من شمال غزة على مستوطنات محاذية للقطاع.

ورغم مرور أكثر من 15 شهراً على الحرب والحصار الخانق، تكررت في الأسابيع الأخيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع.

وسابقاً طلب جيش الاحتلال من عشرات آلاف من سكان المستوطنات المحاذية لغزة إخلاء منازلهم مع بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ ذلك الحين يقيمون في فنادق موزّعة على أنحاء مختلفة من إسرائيل على نفقة الحكومة، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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