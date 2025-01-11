سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة
استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدتان، وأصيب أكثر من 30 مدنياً جلهم من الأطفال، في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية مستمرة منذ 463 يوماً.
استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة
استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة / صورة: AA
11 يناير 2025

وقال مسعفون فلسطينيون للأناضول إن هناك "8 شهداء بينهم طفلان وسيدتان، وأكثر من 30 إصابة بينهم 19 طفلاً، نتيجة قصف طائرات (إسرائيلية) أحد الفصول في مدرسة حلاوة التي تؤوي آلافاً من النازحين في جباليا البلد".

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن طائرة إسرائيلية ارتكبت "مجزرة بحق المدنيين النازحين داخل المدرسة بقصف غرفة صفّية مليئة بالأطفال والنساء".

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بدمار كبير في المكان، بينما لا تزال عمليات البحث وانتشال الضحايا مستمرة.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، وجود "8 شهداء بينهم طفلان وسيدتان وأكثر من 30 إصابة بينهم 19 طفلاً، نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة حلاوة والتي تؤوي آلافاً من النازحين بمنطقة جباليا البلد".

والخميس، قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي آلافاً من النازحين بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وفق الدفاع المدني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us