وقال مسعفون فلسطينيون للأناضول إن هناك "8 شهداء بينهم طفلان وسيدتان، وأكثر من 30 إصابة بينهم 19 طفلاً، نتيجة قصف طائرات (إسرائيلية) أحد الفصول في مدرسة حلاوة التي تؤوي آلافاً من النازحين في جباليا البلد".

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن طائرة إسرائيلية ارتكبت "مجزرة بحق المدنيين النازحين داخل المدرسة بقصف غرفة صفّية مليئة بالأطفال والنساء".

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بدمار كبير في المكان، بينما لا تزال عمليات البحث وانتشال الضحايا مستمرة.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، وجود "8 شهداء بينهم طفلان وسيدتان وأكثر من 30 إصابة بينهم 19 طفلاً، نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة حلاوة والتي تؤوي آلافاً من النازحين بمنطقة جباليا البلد".

والخميس، قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي آلافاً من النازحين بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وفق الدفاع المدني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.