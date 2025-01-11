وأوضح بيان صادر عن الجيش أن أحد العسكريين القتلى ضابط احتياط يخدم في كتيبة 79 التابعة للواء المدرع "همحتس"، فيما ينتمي القتلى الآخرون إلى لواء النخبة "ناحال".

وأضاف البيان أن القتلى والإصابات الخمس وقعت جراء انفجار "عبوة ناسفة قوية" في منطقة بيت حانون شمال القطاع.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع عدد قتلاه منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 إلى 835 عسكرياً بينهم 400 سقطوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وتشمل المعطيات العسكريين القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وداخل إسرائيل، فيما تشير إلى إصابة 5590 عسكرياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب، بينهم 824 بجروح خطيرة.

وخلافاً للأرقام المعلنة، يُتّهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، بخاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وأكمنة ضد عناصره، تؤكّد أنها تُسفر عن قتلى وجرحى.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكّرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.