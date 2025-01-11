سياسة
3 دقيقة قراءة
جماعة الحوثي تهاجم حاملة طائرات أمريكية وتعلن إسقاط 14 مسيرة خلال عام
أعلنت جماعة الحوثي باليمن السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "USS هاري ترومان" في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المجنَّحة والطائرات المسيَّرة، ما أجبرها "على مغادرة مسرح العمليات والهرب إلى أقصى شمال البحر الأحمر".
جماعة الحوثي تهاجم حاملة طائرات أمريكية وتعلن إسقاط 14 مسيرة خلال عام
المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع / صورة: صورة من الكلمة المصورة
11 يناير 2025

وأوضح المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز، أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر (التابعة للجماعة) نفّذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (USS هاري ترومان) وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المجنَّحة والطائرات المسيَّرة".

وأضاف سريع أن "الاشتباك مع الحاملة استمر 9 ساعات، وهو الخامس من نوعه منذ قدومها إلى البحر الأحمر (منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي)"، وقال إن "العملية حققت أهدافها بنجاح وأجبرت حاملة الطائرات على مغادرة مسرح العمليات والهرب إلى أقصى شمال البحر الأحمر".

إسقاط 14 مسيرة خلال عام

في سياق متصل أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي مهدي المشاط مساء السبت، إسقاط 14 مسيرة أمريكية من طراز "MQ 9" خلال عام، مؤكداً أن ضرباتها ستستمر إسناداً لغزة.

جاء ذلك في كلمة للمشاط بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الغارات الأمريكية-البريطانية على اليمن، في 12 يناير/كانون الثاني 2024، نشرتها وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية.

وأوضح أنه "على مستوى أنظمة دفاعاتنا الجوية، تمكنت قواتنا المسلحة من تحييد طائرات التجسس الأمريكية الأحدث (MQ 9)، وأسقطت 14 طائرة منها في عام واحد، وهو رقم قياسي لا سابق له".

وأضاف: "قواتنا أدخلت منظومات جديدة، على رأسها صواريخ (فلسطين 2) الفرط صوتية، وطائرة (مسيرة) يافا، التي تمكنت من اختراق كل منظومات الدفاع الجوية الأحدث في العالم، وأصابت أهدافها بنجاح، وثّقته عدسات الكاميرات الإسرائيلية، واعترف به قادة ومجرمو هذا الكيان".

وأكّد المشاط أن عمليات الجماعة "ستستمر إسناداً لغزة، ولن تتوقف مهما كان، ولا تمثّل خطراً على أحد إلا مَن يمثل خطراً على اليمن وغزة".

و"تضامُناً مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أدّت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ومنذ 12 يناير 2024 بدأت واشنطن ولندن شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما ردّت عليه الجماعة بأنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تبلغه أسلحتها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة" على غزة أسفرت عن أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us