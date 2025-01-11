سياسة
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في ظل تقدم بالمفاوضات.. جيش الاحتلال يقرّ خططاً للانسحاب من أجزاء بغزة
صدّق جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً على عدة خطط لانسحاب سريع لقواته من أجزاء كبيرة من قطاع غزة، في ظلّ التقدم بمفاوضات تبادل الأسرى، بحسب وسائل إعلام عبرية.
في ظل تقدم بالمفاوضات.. جيش الاحتلال يقرّ خططاً للانسحاب من أجزاء بغزة
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يقر خططاً للانسحاب من أجزاء بغزة في ظل التقدم بالمفاوضات لإطلاق سراح الأسرى / صورة: AP
11 يناير 2025

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية الخاصة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني السبت، بأنّ الجيش الإسرائيلي "صدّق مؤخراً على عدة خطط لإخلاء سريع لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، في ظل التقدم بالمفاوضات لإطلاق سراح الأسرى".

وأوضحت الصحفية أن "هذه الخطط ستتيح للجيش تنفيذ أي اتفاق يقرّه المستوى السياسي، بما في ذلك اتفاق يتطلب الإخلاء الفوري" لقواته من القطاع.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن وفداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مفاوضات صفقة تبادل أسرى محتملة.

وبحسب بيان مكتب نتنياهو، "يضمّ الوفد رئيىسَي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار، واللواء المتقاعد نيتسان آلون (مسؤول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي​​​​​​​)، والمستشار السياسي (لنتنياهو) أوفير فاليك".

جاء ذلك عقب زيارة أجراها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، التقى خلالها نتنياهو، وأكّد تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صفقة قريباً" وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة.

والجمعة نقلت قناة "كان" العبرية عن مصادر أجنبية مطّلعة لم تسمِّها، قولها إنّ "تل أبيب وافقت على التقدم في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى، بهدف ضمان استمرارية العملية حتى إطلاق سراح جميع الأسرى".

ورغم أنّ معالم المرحلتين الأولى والثانية من الصفقة المحتملة لا تزال غير معلنة، فإنّ وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البثّ الرسمية تقول إنّ المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن كبار السن والمرضى، فيما تتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن عسكريين.

ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، جراء إصرار نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.

من جانبها، تُصِرّ حركة حماس على انسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة ووقف تامّ للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تُقدّر وجود 99 أسيراً إسرائيلياً بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة في غزة خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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