وقال حميدتي في تسجيل صوتي، في أول تعليق على سيطرة الجيش السوداني على ود مدني، المدينة الاستراتيجية وسط البلاد: "الحرب كر وفر، والحرب جولات، اليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة".

وأردف: "نحن نقاتلهم منذ 21 شهراً وسنقاتلهم لـ21 عاماً"، ودعا جنود "الدعم السريع" إلى أن تكون معنوياتهم عالية رغم خسارة ود مدني، وإعادة تنظيم الصفوف.

في سياق ذلك، تَعهَّد رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان مساء السبت، أن يستردّ الجيش "كل شبر" في البلاد سيطرت عليه قوات الدعم السريع، في أول تعليق على استعادة الجيش السيطرة على ود مدني.

وأضاف البرهان في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "‏عهد القوات المسلحة السودانية لشعبها أن تستردّ وتطهّر كل شبر دنّسته مليشيا الدعم السريع، التحية لشعبنا الذي صبر على أذى المليشيا الإرهابية (الدعم السريع)".

وأردف البرهان: "والتحية لشركاء معركة الكرامة (الحرب ضد الدعم السريع) من القوات المشتركة (حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام) وقوات الأمن والشرطة والمقاومة الشعبية ومجموعات الإسناد الشعبي (المتطوعين)".

والسبت أعلن الجيش السوداني دخول ود مدني، بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اندلعت اشتباكات جديدة بين الجيش و"الدعم السريع" في ولاية الجزيرة، عقب انشقاق أبو عاقلة كيكل، الذي ينحدر من الولاية، عن قوات "الدعم السريع" وإعلانه الانضمام إلى الجيش.

وحالياً ما زالت "الدعم السريع" تسيطر على أجزاء من ولاية الجزيرة، باستثناء ود مدني ومدينة المناقل والمناطق المحيطة بهما، الممتدة جنوباً حتى حدود ولاية سنار (جنوب شرق الجزيرة)، وغرباً حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع"، حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما يؤكّد بحث لجامعات أمريكية أن إجمالي القتلى يصل إلى نحو 130 ألف شخص قُتلوا قتلاً مباشراً وغير مباشر.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.