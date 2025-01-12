وحسب الوثائق التي قُدّمت يوم السبت إلى القاضية الاتحادية إيلين كانون، قدّم سميث استقالته يوم الجمعة الماضي، مطالباً أيضاً بإلغاء أمر قضائي أصدرته القاضية يمنع نشر تقريره النهائي.

وأوضحت الوثائق أن سميث قدّم تقريره السري في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، واستقال رسمياً في العاشر من الشهر نفسه.

وتولى سميث التحقيق في قضيتين ضد ترمب بعد مغادرته منصب الرئاسة، تتعلقان بمحاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020 وسوء تعامله مع وثائق سرية.

ورغم ذلك، توقفت الإجراءات القضائية في إحدى القضايا بعد أن أسقط قاضٍ عيَّنه ترمب القضية في فلوريدا، في حين قضت المحكمة العليا الأمريكية بحصانة الرؤساء السابقين من الملاحقة القضائية عن أعمالهم الرسمية. ولم تُعرض أي من القضايا على المحاكمة بعد.