سياسة
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مصرع 15 شخصاً وإصابة العشرات في انفجار محطات غاز بمحافظة البيضاء في اليمن
لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 67 آخرون، بينهم 40 حالة حرجة، جراء انفجار 4 محطات للغاز في محافظة البيضاء وسط اليمن.
مصرع 15 شخصاً وإصابة العشرات في انفجار محطات غاز بمحافظة البيضاء في اليمن
صهاريج النفط تحترق في ميناء الحديدة باليمن يوم السبت 20 يوليو/تموز 2024. / صورة: AP
12 يناير 2025

وأفادت وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دولياً، في بيان نشرته وكالة سبأ التابعة للجماعة اليوم الأحد، بأن الحادث وقع في عزلة الناصفة بمديرية الزاهر في المحافظة.

وأوضح البيان أن الفرق الطبية مستمرة في البحث عن مفقودين جراء الانفجارات، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وفي وقت متأخر من مساء السبت أفاد موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين بأن الانفجارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الحوثية هاشم شرف الدين عبر منصة إكس إنّ الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة للكشف عن ملابسات الحادث، دون إضافة تفاصيل أخرى.

وتُعَدّ محطات تموين الغاز المنتشرة في المناطق السكنية باليمن مصدراً لعديد من الحوادث المميتة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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