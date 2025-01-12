سياسة
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5 آلاف شهيد ومفقود في 100 يوم شمال غزة.. والاحتلال يقتل 70 طفلاً في 5 أيام
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 46565 شهيداً و109660 مصاباً.
5 آلاف شهيد ومفقود في 100 يوم شمال غزة.. والاحتلال يقتل 70 طفلاً في 5 أيام
فلسطيني من غزة يحمل جثة ابنه / صورة: Reuters
12 يناير 2025

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى وقوع مجزرتين ضد عائلات في غزة، أسفرتا عن 28 شهيداً و89 إصابة خلال آخر 24 ساعة. وأضافت أن عديداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز الطواقم الطبية عن الوصول إليهم.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 5 آلاف شهيد ومفقود و9 آلاف و500 جريح و2600 معتقل هم حصيلة الإبادة الإسرائيلية المستمرة في شمال غزة منذ 100 يوم. وأشار المكتب إلى أن "الدمار الذي طال المنازل والمستشفيات والبنية التحتية في شمال القطاع خلال 100يوم يفضح جلياً نية إسرائيل القضاء على مقومات الحياة في القطاع".

في سياق متصل، استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف باتجاه ساحل غرب النصيرات وبلدة الزوايدة، تزامناً مع إطلاق نار على سواحل بحر المحافظة الوسطى. وأضاف الشهود أن الآليات العسكرية الإسرائيلية استهدفت المنطقة شمال غرب مخيم النصيرات، بينما أطلقت الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" النار في منطقة جنوب غرب النصيرات.

وفي شمال قطاع غزة، قال مصدر طبي إن فلسطينيَّيْن استُشهدا وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف محيط منطقة أبراج المخابرات شمال غربي المدينة، كما شهدت مدينة بيت حانون عمليات نسف وغارات متواصلة، وفق شهود عيان. كما قصفت المدفعية والطائرات الإسرائيلية محيط منطقة الفردوس في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، حسبما ذكر شهود عيان.

واستُشهد ضابط الإسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا شمال القطاع، متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف شمالي غزة قبل أيام.

في سياق متصل، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الأحد، استشهاد نحو 70 طفلاً خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب: "نحو 70 طفلاً استُشهدوا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت إضافة إلى شهداء وجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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