ووفق منشور على حساب وزارة الخارجية التركية في منصة "إكس"، حضر فيدان الاجتماع إلى جانب وزراء خارجية كل من السعودية وسوريا والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي. ويعد هذا الاجتماع جزءاً من مسار "اجتماعات العقبة" حول سوريا، الذي كان قد انطلق في الأردن في 14 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويُعتبر هذا الاجتماع الأول الذي يشارك فيه وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، بعد توليه منصبه، كما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن الاجتماع سيليه "اجتماع عربي-دولي" يشارك فيه وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والعراق، ولبنان، والأردن، ومصر، بالإضافة إلى ممثلين عن بريطانيا وألمانيا.

وستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية. كما أشار المصدر إلى وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، للمشاركة في الاجتماع.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.